Fillon accuse Hollande d'organiser les fuites : "Il doit se retirer", affirme Julien Dray

Après les accusations de François Fillon contre François Hollande tenues jeudi soir sur le plateau de l'Emission Politique sur France 2, la gauche vient à la défense du Président de la République. Contacté par LCI, Julien Dray, proche et ami du président, est monté au créneau : "Avec François Fillon, on n’a plus aucune surprise. Il se permet tout et il essaye les ficelles les plus grosses pour masquer ses propres responsabilités".





Remonté, le conseiller régional d’Île-de-France continue en fusitgeant "l’indécence de François Fillon qui lance des polémiques tous azimuts pour essayer de masquer la réalité des faits". Julien Dray enfonce le clou en appelant "François Fillon a arrêté et à se retirer", "c’est son devoir", affirme-t-il.