Accusé par Fillon d'être le responsable des fuites dans les affaires le concernant, Hollande "condamne avec la plus grande fermeté"

L'Elysée a rapidement répliqué en affirmant que le "président de la République condamne avec la plus grande fermeté les allegations mensongères de François Fillon". "Depuis 2012, et c'est un fait établi, l'exécutif n'est jamais intervenu dans aucune procédure judiciaire et a toujours respecté strictement l'indeépendance de la magistrature. Et sur les affaires particulièrement graves concernant M. Fillon, parce qu'elles touchent à l'intégrité et à l'exemplarité, le président de la République n'en a été informé que par la presse".





"Le seul scandale ne concerne pas l'Etat, mais une personne qui aura à en répondre devant la justice. Les propos de M. Fillon, qui s'ajoutent aux révélations des dernières semaines, n'ont donc aucun fondement et provoquent un trouble insupportable à la campagne présidentielle qui appelle dignité, sérénité et responsabilité", ajoute l'Elysée.