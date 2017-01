Emmanuel Macron à Lille : "Nous avons besoin de l'Europe"

C'est un thème sur lequel on ne l'avait quasiment jamais entendu : l'international. Emmanuel Macron a ainsi avancé vouloir "intervenir avec intelligence sur le plan diplomatique et éventuellement militaire", afin "d'assurer "la stabilité des Etats". Il affirme que "parler avec la Russie, ça ne veut pas dire être fasciné par elle, ni oublier que nous ne partageons pas les mêmes valeurs". Face au monde, Macron prône l'Europe.





Et sur l'Union européenne, le jeune candidat lance : "Je vous propose pas de retourner la table, car l’Europe c’est nous !", non sans allusion à Jean-Luc Mélenchon. "L'Europe nous fait plus grands, plus forts", continue l'ancien de Rothschild, affirmant que "ceux qui parlent de supprimer Schengen vous mentent" et appelant au contraire "une vraie Europe de la sécurité, de la défense", "une politique commune d'asile".