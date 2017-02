Emmanuel Macron dans Têtu : "Si j'avais été homosexuel, je le dirais et je le vivrais"

Dans les colonnes de Têtu, Emmanuel Macron est d'abord revenu sur la rumeur, qu'il a démentie publiquement, d'une supposée liaison avec Mathieu Gallet, président de Radio France. "Deux choses sont odieuses derrière le sous-entendu : dire qu'il n'est pas possible qu'un homme vivant avec une femme plus âgée soit autre chose qu'homosexuel ou un gigolo caché, c'est misogyne", dénonce-t-il. "Et c'est aussi de l'homophobie. Si j'avais été homosexuel, je le dirais et je le vivrais", assure l'ancien ministre de l'Economie.