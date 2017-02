La drague de Macron envers Bayrou laisse le MoDem dubitatif

D'autant que, du côté des cadres du parti centriste, on ne sent pas beaucoup plus de motivation. En effet, les membres du MoDem contactés par LCI ne veulent pas entendre parler du mot "ralliement", qui ne correspond pas à leur conception de la politique : "Seule une discussion sur le projet est envisageable. Et il n'y a rien de tel à ce jour chez Emmanuel Macron", souligne Maud Gatel, élue UDI-MoDem au Conseil de Paris.





Même son de cloche chez Francois-Xavier Penicaud, président du MoDem du Rhône. "S'il envisage une coalition de projet et de travailler ensemble, ça s'étudie. S'il demande de le rejoindre dans une démarche de soumission et d'effacement de l'identité démocrate et centriste, ça ne peut pas fonctionner", nous explique-t-il.