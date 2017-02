Emmanuel Macron attaqué par le FN et la droite sur son patrimoine

Dans un mimétisme confondant, le député LR Jacques Myard renvoie également à ce site (devenu décidément LA référence) dans un communiqué de presse sous le titre : "Quel est le patrimoine du candidat Emmanuel Macron ?" Un élu alsacien régionaliste, Paul Mumbach, "candidat des maires en colère" à la présidentielle, a rendu quant à lui publique une lettre dans laquelle il interroge la HATVP sur la "sincérité" du patrimoine déclaré par l'ancien ministre.





Autant d'insinuations aussitôt balayées par l'entourage du fondateur et candidat du mouvement "En Marche !" : "Leurs chiffres sont faux. Ils n'incluent ni la fiscalité ni les prêts qu'Emmanuel Macron a remboursés sur la période", a dit à Reuters un membre du premier cercle de son équipe de campagne. "On est parfaitement tranquille. Emmanuel Macron est le plus insoupçonnable de tous les candidats". "Tout a été dit sur la façon dont il a gagné de l'argent et dont il l'a utilisé", a-t-il poursuivi. "On est parfaitement conscient qu'on veut nous entraîner dans des polémiques inutiles et stériles pour faire diversion par rapport aux problèmes que rencontrent les uns et les autres avec la justice."