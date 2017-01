Emmanuel Macron en meeting à Clermont-Ferrand : "Une vague monte"

La veille à Nevers, le candidat avait rendu hommage à François Mitterrand et Pierre Bérégovoy. Cette fois, il a eu un mot pour Valery Giscard d'Estaing et tente ainsi d'appuyer son image d'homme "ni de droite ni de gauche". En pleine primaire de la gauche, il va poursuivre ses déplacements en France. Il sera par exemple à Lille dans le Nord et Quimper dans le Finistère les 14 et 16 janvier.