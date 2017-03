Emmanuel Macron est pour les "chasses présidentielles" : mais au fait, c’est quoi cette pratique héritée de la monarchie ?

Officiellement, donc, ces chasses présidentielles n’existent plus. C’est d’ailleurs ce qu’avait rétorqué Pierre Charon à Brigitte Bardot, qui l’avait interpellé en 2010 sur le sujet : "C'est parce que le domaine est sous la protection du président de la République qu'on parle de chasse présidentielle, mais cela n'a rien du tout de présidentiel", argumente-t-il. Reste que sous ce terme de "battues", la pratique demeure, toujours discrète, mais rassemblant encore, plusieurs fois par an, des personnes triées sur le volet. En 2015, Pascale Nivelle raconte dans son article "Chambord, les chasses bien gardées de la République", publié dans Le Monde, que "certains vendredis entre septembre et février, les routes traversant le domaine sont, au petit matin, coupées par la gendarmerie. "C’est comme ça qu’on apprend qu’il y a une chasse au château", explique agacé un propriétaire voisin alors contraint à faire de grands détours".





Impossible de savoir les noms des personnes qui viennent y manier la gâchette. Hauts fonctionnaires français et européens, personnalités étrangère continuent de s’y croiser. Mais les noms restent toujours aussi secrets. D’après Jean d’Haussonville, le directeur du domaine au Monde, Chambord se serait "démocratisé", les battues accueillant désormais des chasseurs "méritants", ou encore "les parlementaires qui en font la demande", soit "quelques centaines de personnes par an tout au plus". Par contre, juge-t-il utile de préciser "on ne pratique plus l’invitation de dictateurs ". Les invités d'aujourd'hui sont, compare-t-il, de la même teneur que lors d'une "première de l’Opéra de Paris", dit le directeur. Rien que du très normal, donc.





En 2010, le Canard Enchaîné estimait que sur les 14 chasses organisées à Chambord chaque année, seules quatre étaient présidentielles, et que leur coût était de 12.000 euros, les dix autres étant des "battues administratives". Sur la question des finances, le directeur de Chambord assurait aussi en 2015 que là aussi, la pratique était en voie de "normalisation", invoquant la participation de mécènes, chefs d'entreprises ou personnalités fortunées, qui mettraient la main au porte-monnaie.