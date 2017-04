Le Pen et Macron se retrouveront mardi lors de l'hommage au policier tué dans l'attentat des Champs-Elysées

Avec 23,7% et 21,9% des votes, Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont qualifiés pour le second tour de la présidentielle 2017, ce dimanche 23 avril. Alors qu'ils s'affronteront dans deux semaines pour la tête de l'Etat, François Hollande, toujours en poste à l'Elysée, a invité les deux finalistes à assister ce mardi à l'hommage national au policier tué lors de l'attentat sur les Champs-Elysée.





L'hommage à Xavier Jugelé, tué en service par un homme se revendiquant du groupe Etat islamique, aura lieu mardi à 11 heures à la Préfecture de police de Paris et sera présidé par l'actuel président de la République. Sur Twitter, Marine Le Pen a répondu favorablement à l'invitation : "Je me rendrai bien sûr demain à la cérémonie en hommage à Xavier Jugelé, le policier tué lors de l'attentat des Champs-Elysées. MLP".