Macron galère pour avoir la parité dans ses équipes… et organise une journée des femmes pour les séduire

La parité, c’est bien ! C’est ce qu’il faut ! Tous les politiques la promettent : avec eux, ce sera l’égalité hommes-femmes, partout. Sauf que… dans la pratique, c’est un tout petit peu plus difficile à organiser. Dernier candidat en date confronté au problème : Emmanuel Macron, nous révèle Le Parisien dans son édition de samedi. En effet, même s’il a promis la parité, le candidat d’En marche ! a en fait le plus "grand mal à trouver des candidats aux élections législatives en juin prochain".





Alors Emmnuel Macron a décidé de faire les choses à son habitude, tout en séduction. Son parti organise donc ce dimanche un "journée des femmes " à son QG de campagne. Seront présentes des déléguées et des référentes du mouvement, ainsi que la porte-parole, Laurence Haïm, et que… "des coachs", précise Le Parisien. Leur mission : répondre aux interrogations sur "l’engagement en politique, ses contraintes, les barrières, les avantages et les conditions". Avec un objectif tout sauf désintéressé : celui de convaincre des femmes de s’engager.