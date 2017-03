Macron grand gagnant du débat ? Ce sont en tout cas les sondages qui le disent...

Dans un second sondage, effectué par OpinionWay pour Le Point, Emmanuel Macron devance une nouvelle fois tous ses concurrents à la question : "Qui vous a le plus convaincu ?". Ainsi, 24 % ont opté pour l’ancien ministre de l’Economie, contre 19 % pour Marine Le Pen et François Fillon. Mélenchon arrive lui en quatrième position avec 15 % d’opinion favorable, alors que Benoît Hamon est une nouvelle fois bon dernier avec seulement 10 %.





Pour les téléspectateurs "certains" d’aller voter, 27 % ont été convaincu par Macron et 29 % d’entre eux ont une meilleure opinion de lui après ce débat. Toujours selon le sondage d’OpinionWay, 62 % des personnes interrogées ont jugé que Macron avait une stature présidentielle, 59 % l’ont trouvé crédible et 56 % estiment qu’il comprend les préoccupations des Français. Attaqué de toute part, l'ancien membre du gouvernement Hollande semble avoir gagné son premier pari. Reste à voir si cela se traduira concrètement dans les urnes le 22 avril prochain.