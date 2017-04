Emmanuel Macron ne veut plus que le Qatar soit favorisé en France

Emmanuel Macron souhaite donc que le Qatar ne bénéficie plus de ces facilités d’investissements, en partie pour les soupçons de financement qui lient le pays du golfe Persique au terrorisme. "J’aurai beaucoup d’exigence à l’égard du Qatar et de l’Arabie saoudite, en termes de politique internationale et pour avoir une nouvelle transparence quant au rôle qu’ils exercent dans le financement ou dans les actions qu’ils peuvent conduire à l’égard de groupements terroristes qui sont nos ennemis", a-t-il expliqué. "Parfois, ce qu’on nous oppose, c’est que ce sont des financements privés, et pas du régime, mais je demanderai aux régimes en place de nous garantir justement de stopper ces financements", a précisé le candidat.