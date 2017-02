Emmanuel Macron qualifie la colonisation française de "crime contre l'humanité" : la classe politique s'insurge... et l'intéressé calme le jeu

"Macron, le candidat des élites, des banques, des médias et... de la repentance", a fustigé la députée FN Marion Maréchal-Le Pen, également sur Twitter. "Non content de vouloir la dissoudre dans le grand bain mondialiste, Macron dénigre la France à l'étranger. Et il aspire à la présider ?", a réagi le sénateur frontiste David Rachline. Quant au trésorier du FN Wallerand de Saint Just, il a accusé M. Macron de "tirer dans le dos de la France" depuis l'Algérie, ancienne colonie et même département français devenue indépendante en 1962.