Macron veut en exonérer 80% des Français : la taxe d’habitation, c’est quoi exactement ?

Le candidat à la présidentielle Emmanuel Macron propose, à partir de 2019, d’exonérer de taxe d'habitation 80% des Français. "C'est la mesure la plus essentielle et la plus juste pour le pouvoir d'achat", a-t-il déclaré ce vendredi sur RMC et BFMTV.





A quoi correspond exactement cet impôt ? Qui en bénéficie ? Qui le paye ? Élements de réponse.