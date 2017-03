Emmanuel Macron veut instaurer un service militaire obligatoire d'un mois pour tous les jeunes

PROPOSITION - Le candidat à l'élection présidentielle a prononcé samedi matin un discours consacré aux questions de défense dans lequel il a annoncé qu'il comptait instaurer un "service national" obligatoire d'un mois pour tous les jeunes. Il serait encadré par les armées et la gendarmerie nationale et pourrait concerner 600.000 jeunes, hommes et femmes, chaque année.