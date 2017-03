VIDÉO - La galaxie Macron : qui sont les soutiens du candidats ?

"Je savais que je ne voulais pas regarder les élections 2017 des États-Unis, que je voulais m’engager, que je ne voulais pas que le FN soit une fatalité", estime Axelle Tessandier. Après six ans passés en Californie, dans une agence de communication de la Silicon Valley, cette femme de 35 ans mise sur Macron, comme de nombreux entrepreneurs des nouvelles technologies. Marc Simoncini, célèbre pour avoir fondé le site de rencontre Meetic, et Xavier Niel, non moins connu pour avoir créé Free, soutiennent également l'ancien ministre.