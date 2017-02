Empêtré dans ses déboires, Fillon nommé... personnalité politique de l'année

Vient ensuite Emmanuel Macron, également candidat à la présidentielle, et couronné de la Révélation politique de l'année. Et ce, pour avoir "fixé en 2016 son tempo", commente Le Trombinoscope, et pour avoir "fait tout pour signifier aux Français qu'il est une sorte de messie ou d'homme providentiel". Enfin, le "Député de l’année" est l’élu Les Républicains des Hauts-de-Seine Thierry Solère, pour sa gestion de la primaire de la droite et du centre qui a "fonctionné formidablement bien".