Emplois présumés fictifs du FN : ce que l’on sait de la nouvelle enquête préliminaire visant Marine Le Pen et David Rachline

Le groupe FN à l'ex-région Nord-Pas-de-Calais, alors présidé par Marine Le Pen, ainsi que David Rachline, l'actuel directeur de campagne de la candidate à l'élection présidentielle, "font partie des soupçonnés", avait précisé mardi une source proche de l'enquête, confirmant des révélations du Canard enchaîné.





Selon l'hebdomadaire, Marine Le Pen est soupçonnée "d'avoir préparé la campagne présidentielle de 2012 depuis le conseil régional, en utilisant les moyens humains et matériels de la collectivité". Quant à David Rachline, il "a été salarié par le groupe FN du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais. Alors que l'actuel sénateur-maire de Fréjus a été élu conseiller régional de Le Pen père en Paca", affirme Le Canard Enchaîné. Ce qu’il a lui-même confirmé ce matin sur LCP.





Mais à défaut de répondre sur le fond, ce dernier s’interroge sur le timing de cette enquête, à moins de trois semaines du premier tour, visant une collaboration qui date d’il y a sept ans. Pour lui, "on aurait souhaité mettre sur écoute le directeur de campagne de la principale opposante au système, on ne s’y serait pas pris autrement", dit-il, ajoutant être "certain" d’être sur écoute.