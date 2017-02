Pourquoi l'affaire Fillon fait-elle plus de bruit que l'affaire Le Pen ?

Mais pourquoi, au fond, ces deux affaires concernant chacune une personnalité politique de premier plan ne connaissent-elles pas la même résonnance ? Pour le savoir, nous avons demandé au politologue Thomas Guénolé. Il n'y a, affirme-t-il, "aucun risque que la campagne de Marine Le Pen ne s'écroule en cours de route" à cause de cette affaire d'emploi présumé fictif au Parlement européen. D'abord, parce que ses électeurs convaincus ne seraient pas du genre à trop croire ce qui est écrit dans la presse. "Les électeurs qui votent au Front national sont dans un rejet profond du système en général et d'une certaine élite représentée par les grands médias et ses éditorialistes."





Résultat : "N'importe quelle accusation relayée dans ces médias glisse comme de l'eau sur les plumes d'un canard... De plus, on sait à présent que les Français s'informent de plus en plus par les réseaux sociaux (Ils étaient 17% en 2016 selon cette étude, ndlr). C'est aussi le cas pour les électeurs du FN, qui peuvent être tentés d'aller voir du côté de la fachosphère : or, il est évident que ces sources passent l'information par un filtre bien particulier."