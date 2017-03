Emplois supposés fictifs au FN : Marine Le Pen veut porter plainte contre Le Monde après de nouvelles révélations

THIS IS THE END





Avant de vous souhaiter une très belle nuit, on vous rappelle les actus fortes de ce merdredi 29 mars >>





- Manuel Valls roule pour Emmanuel Macron et fait éclater le PS

- Le Royaume-Uni a officiellement entamé son processus de sortie de l'UE

- Une alerte enlèvement pour retrouver le petit Vicente a été lancée





On vous dit à demain pour une nouvelle journée d'infos sur LCI !