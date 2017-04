VIDÉO - En Auvergne, François Fillon invoque Vercingétorix pour galvaniser ses troupes

On ne sait pas qui, parmi ses concurrents, prend le rôle de Jules César dans sa métaphore - peut-être Emmanuel Macron, donné encore en tête des dernières études et régulièrement égratigné par la droite - mais l'idée de François Fillon est claire et nette : donné éliminé dès le premier tour dans les enquêtes d'opinion, menacé d'être dépassé par Jean-Luc Mélenchon, il compte bien renverser la tendance et coiffer tout le monde au poteau.