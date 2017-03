En campagne dans un McDo, Mélenchon dénonce la "rapacité" des multinationales

Après Arnaud Montebourg durant la primaire de la gauche, après Benoit Hamon et Yannick Jadot fin février, c’est au tour de Jean-Luc Mélenchon de venir apporter son soutien aux salariés de Mc Donald’s en lutte pour de meilleures conditions de travail. Ce samedi, le candidat de la France insoumise a participé avec des syndicalistes CGT à une action de blocage d'un restaurant McDonald's à Paris, pour protester contre la "rapacité" et la "cupidité" des multinationales et plaider pour une "harmonisation fiscale" européenne.





Arrivé peu après midi, il a été accueilli par une dizaine de syndicalistes CGT, qui scandaient "Si t'aimes pas la fraude fiscale, tape dans tes mains". Jean-Luc Mélenchon, venu "appuyer les luttes sociales", a fustigé le fonctionnement du groupe américain McDonald's, visé pour une plainte pour blanchiment de fraude fiscale et abus de biens sociaux.