En colère contre Fillon et NKM, Rachida Dati sort la sulfateuse

"La première décision de François Fillon n'est donc pas de revoir la réforme de la Sécurité sociale, mais de nommer Nathalie Kosciusko-Morizet", attaque-t-elle. "Voilà une drôle de personnalité qui va d'échec en échec, de parachutage en parachutage, de trahison en trahison (...) et c'est cette personne qu'il récompense".





"Mais le plus scandaleux, c'est la méthode : samedi, (...) le conseil national LR a voté à l'unanimité l'investiture de NKM dans la 11e circonscription de Paris. Et mardi, en catimini, sur ordre de je ne sais qui, elle est investie dans la 2e circonscription de Paris, car plus facilement gagnable, sur le seul fait du prince. Par-devant, on prétend rassembler et par-derrière on coupe les têtes en silence ! (...) La politique, ce n'est pas la vengeance. C'est précisément pour cela qu'on ne parvient pas à rassembler", déplore-t-elle.