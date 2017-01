"En déplacement privé" à New York, Marine Le Pen repérée à la Trump Tower... pour y prendre un café

Quant à une éventuelle rencontre entre la cheffe du FN et le "president-elect", CNN a mis fin au suspense en fin d'après-midi. Un de ses journalistes a pu discuter avec Sean Spicer, futur porte-parole de la Maison-Blanche, et celui-ci est formel : il n'y aura pas de rencontre entre Marine Le Pen et Donald Trump, ni aucun autre membre de son équipe, ajoutant que la "Trump Tower est ouverte au public".