Affaire Fillon : le parquet financier ouvre une information judiciaire

Les juges vont entrer en jeu. Ce vendredi, le Parquet national financier a décidé d'ouvrir une information judiciaire dans le cadre de l'affaire d'emplois fictifs qui touche François Fillon, son épouse et ses enfants. "Cette information est ouverte contre personne non dénommée, des chefs de détournement de fonds publics, abus de biens sociaux, complicité et recel de ces délits, trafic d’influence et manquements aux obligations de déclaration à la Haute autorité sur la transparence de la vie publique", indique le PNF dans son communiqué. La procédure déclenche la saisine d'un ou plusieurs juges d'instruction.





Ceux-ci vont poursuivre les investigations et sont les seuls habilités à placer un acteur du dossier sous le statut intermédiaire de témoin assisté ou à prononcer des mises en examen. L’affaire, qui n'avait pas été classée sans suite la semaine dernière, était jusque-là instruite dans le cadre d’une enquête préliminaire.