EN DIRECT - François Fillon : "Quand la vérité aura été faite, les Français changeront d'opinion"

Semaine décisive pour l'avenir politique du candidat de la droite. Après les révélations de la presse et les soupçons d'emplois fictifs qui pèsent autour de son épouse, François Fillon organise sa riposte médiatique. Déterminé, l'ancien Premier ministre se prépare à s'expliquer longuement lors d'une conférence de presse, qu'il tiendra à son QG parisien aujourd'hui à 16h.





En parallèle, une partie de la droite est à la recherche d'un éventuel plan B, certains évoquant une possible candidature d'Alain Juppé. Le maire de Bordeaux, sèchement battu au second tour de la primaire par le député de Paris, a redit "non" à cette hypothèse ce lundi matin via son compte Twitter. Suivez l'évolution de l'affaire Fillon en direct sur LCI >>