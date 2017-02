EN DIRECT - Affaire Penelope Fillon : le jour d'après pour le candidat de la droite

Ainsi, mardi, en fin de matinée, il réunit les parlementaires Républicains à son QG de campagne à Paris. Avant de partir pour Troyes et y rencontrer un certain François Baroin, soutien de Nicolas Sarkozy à la primaire et présenté ces derniers jours comme un "plan B" possible en cas de retrait de la candidature Fillon. Un scénario que l'ancien Premier ministre a écarté de la main lors de sa conférence de presse, qui n'en finit d'ailleurs pas de continuer à faire réagir. Autant dire que la première journée de la "nouvelle campagne" de François Fillon ne sera pas un long fleuve tranquille....