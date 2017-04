EN DIRECT - Arrestations dans le cadre de menaces d'attentat sur la présidentielle : Hollande salue une "prise remarquable"

Une campagne présidentielle sous très haute surveillance. Selon les informations recueillies par TF1, deux hommes ont été arrêtés mardi matin vers 11 heures à Marseille par les hommes du Raid, dans le cadre d'une enquête de la DGSI (renseignement intérieur). Ils sont soupçonnés d'avoir projeté un attentat lors d'un meeting à venir dans le cadre de la campagne présidentielle. Lors d'un point presse, le ministre de l'Intérieur Matthias Fekl a précisé que "les suspects avaient l'intention de commettre dans les tous prochains jours un attentat sur le sol français", sous la forme d'une "action violente".





Les deux hommes arrêtés sont deux Français de 24 et 30 ans, considérés comme très radicalisés. Les deux suspects étaient activement recherchés depuis une dizaine de jours. Des fiches de recherche avaient été émises à titre exceptionnel ces derniers jours à tous les services de police français par la DGSI et le parquet anti-terroriste de Paris. Une perquisition de leur domicile était en cours ce mardi. Une arme de poing, un fusil mitrailleur et des produits chimiques servant sans doute à préparer du TATP, un explosif, ont déjà été découverts. Matthias Fekl a précisé que "des opérations de déminage" se poursuivaient mardi en milieu de journée.