EN DIRECT. Benoît Hamon fait son discours d'investiture : Christiane Taubira et Anne Hidalgo chauffent la salle

"Nous étions presque condamnés à mort, à une disparition immédiate, nous avons repris des couleurs". Anne Hidalgo a offert un vibrant hommage à Benoît Hamon en préambule de la convention d'investiture du candidat du parti socialiste pour 2017. "Merci à toi Benoît. Il y a encore quelques semaines nous étions en voie de disparition, relégués dans les profondeurs du classement, nous étions dans le gruppetto (...) aujourd'hui nous sommes de retour dans le peloton de tête" a poursuivi la maire de Paris renouvelant de ses voeux l'appel au rassemblement derrière le candidat socialiste.





Convaincre et rassembler : tel est bien l'enjeu de Benoit Hamon, auréolé de sa victoire de dimanche dernier, mais leader d'un camp fracturé. Peu de ministres ont fait le déplacement pour applaudir le candidat. Pas de Ségolène Royal ni de Bernard Cazeneuve. Pas de Manuel Valls non plus dans la salle.





Quant à l'hypothèse d'un ralliement de Jean-Luc Mélenchon, lui aussi en meeting ce dimanche, elle semble peu probable. De l'aveu même de Benoît Hamon d'ailleurs. "J'ai lancé des invitations, j'ai des contacts avec des personnalités, avec leur entourage. Après l'investiture, je prendrai des initiatives plus concrètes. Ce qui est certain, c'est que plus on sera nombreux, moins on aura de chances. Plus on parviendra à rassembler et à diminuer le nombre de candidats, mieux ce sera", a expliqué, dans une interview au Monde, le député des Yvelines et ancien ministre.





