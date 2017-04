EN DIRECT - Présidentielle 2017 : les bureaux de vote ont ouvert

Aux urnes citoyens ! Ce dimanche soir, la France connaîtra - sauf coup de théâtre (mais cette campagne en a réservé tant!) - le nom des deux candidats qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle. 47 millions d'électeurs sont appelés aux urnes à partir de 8 heures et, c'est nouveau, jusqu'à 19 heures dans la plupart des communes et même 20 heures dans les grandes villes. Autre singularité de ce premier tour. Il se déroule dans un contexte sécuritaire inédit. C'est en effet la première fois qu'une présidentielle se déroule sous état d'urgence, en vigueur depuis les attentats du 13 novembre 2015. Au total, plus de 50.000 policiers et gendarmes, appuyés par 7.000 militaires de l'opération Sentinelle, sont mobilisés à travers la France.









Après six mois d'une campagne aux incessants rebondissements, les 11 candidats vont enfin connaître le jugement des électeurs. Quel que soit l'issue du vote, le paysage politique sera, lui, profondément remanié par un scrutin à l'issue totalement incertaine. Toute la journée et la nuit prochaine, les rédactions de LCI et TF1 se mobilisent pour vous faire vivre ce premier tour entre François Fillon, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, Philippe Poutou, Nathalie Arthaud, Jacques Cheminade, Nicolas Dupont-Aignan, Jean Lassalle et François Asselineau.

Rendez-vous dès 20 heures pour connaitre les résultats.





Suivez toute l’actualité sur notre page dédiée à l’élection présidentielle





Découvrez comment votre commune a voté sur nos pages résultats de l’élection présidentielle