EN DIRECT - Suivez le meeting "coup de gong" d'Emmanuel Macron depuis Lyon

S'il est un candidat qui a le vent dans le dos en pleine tourmente FIllon, c'est bien lui. Emmanuel Macron organise ce samedi son meeting de campagne - un lancement officiel qualifié de "coup de gong" qui doit projeter le candidat de "En marche !" dans la dernière ligne droite jusqu'au 1er tour.

8000 à 10.000 personnes sont attendues au Palais de Sports de Gerland pour écouter un discours qui est annoncé de "très personnel" et qui, surtout, doit permettre de préciser l'identité politique d'un candidat dont les détracteurs dénoncent un "programme coquille vide". Côté Macron, le meeting est espéré comme le point d'orgue d'une semaine où les astres (victoire de Benoît Hamon, de l'aile gauche du PS, à la primaire, affaire Fillon pour la droite...) ont semblé s'aligner pour l'ancien ministre de l'Economie. Résultat, un sondage l'a à nouveau donné ce samedi au deuxième tour de la présidentielle avec 21-22% d'intentions de vote, et facilement vainqueur face à Marine Le Pen (66%-34%) dans la course à l'Elysée.





