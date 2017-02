EN DIRECT - Mélenchon en plein marathon pour détailler son programme économique

Hamon et Mélenchon, le rassemblement mal engagé. Quelles seront les capacités de rassemblement de Benoît Hamon et de Jean-Luc Mélenchon pour le premier tour. Les relations entre les deux camps se sont tendues samedi. "Je ne courrai pas après Jean-Luc Mélenchon, je ne cours après personne, je n'oblige personne", a prévenu un Benoît Hamon ferme tout en indiquant dimanche au Grand Jury qu'il n'imaginait pas que la gauche ne soit pas au second tour.





Emmanuel Macron : meeting perturbé et réglement de compte avec le FN. Depuis ses propos sur la colonisation, "crime contre l'humanité", Emmanuel Macron subit le foudres de la droite et du FN. A Toulon ce samedi, son meeting a été perturbé. Face à une salle bien moins pleine que lors de ses précédents meetings, le candidat de En Marche a mis en cause "le Front national" d'avoir "empêché des centaines" de personnes d'y accéder. Aux cris de "Macron trahison!" et sous des drapeaux français floqués de pieds noirs, environ 150 personnes s'étaient rassemblées pour protester contre ses propos sur la colonisation. Tout en les assumant, Emmanuel Macron a tenté de déminer la polémique, assurant être "désolé" d'avoir "blessé" certains. "Je le dis aujourd'hui, à chacun et chacune dans vos conditions, dans vos histoires, dans vos traumatismes, parce que je veux être président, je vous ai compris et je vous aime", a-t-il dit.





Mélenchon : le grand oral pendant six heures. Sur sa chaine Youtube, Jean-Luc Mélenchon doit détailler son programme économique au cours d'un marathon de questions-réponses de six heures face à des experts de son équipe. Début du marathon à 14h30.





François Fillon : "Ne nous laissons pas intimider". Dans un message posté sur les réseaux sociaux, le candidat de la droite à exhorté ses soutiens à ne pas se laisser "intimider, ni par les attaques, ni par les manifestants qui voudraient nous empêcher de parler." Selon un sondage plublié par le JDD, 65% des Français ne souhaitent pas que François FIllon maintienne sa candidature mais 70 % des sympathisants LR souhaitent l'inverse.