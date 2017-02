EN DIRECT - "L'émission politique" : suivez avec nous la prestation de Jean-Luc Mélenchon

Il va y avoir du sport. Comme toujours avec Jean-Luc Mélenchon lorsqu'il fait face aux journalistes, son passage dans "L'émission politique" devrait faire beaucoup parler. Car entre sa réaction à l'alliance entre François Bayrou et Emmanuel Macron ou ses explications sur celle beaucoup plus difficile à bâtir que certains veulent lui faire faire avec Benoît Hamon, le candidat de la "France insoumise" va sans doute régler quelques comptes et dire sa vérité... Le tout avec la verve qu'on lui connaît.





Mélenchon, questionné par David Pujadas, Léa Salamé et Karim Rissouli, aura notamment l'occasion de dérouler son programme et ses idées sur des thèmes comme l'actualité économique, sociale, politique ou institutionnelle.