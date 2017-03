LIVE POLITIQUE - Week-end décisif pour François Fillon

Branle-bas de combat chez les fillonistes. De plus en plus de cadres lâchent le candidat depuis que ce dernier a annoncé rester dans la course présidentielle malgré sa convocation chez les juges mi-mars en vue d'une mise en examen. Alors que les défections se sont accélérées ce jeudi, deux poids lourds de l'équipe de François Fillon ont annoncé leur démission : son porte-parole Thierry Solère, mais surtout son directeur de campagne Patrick Stefanini. Selon nos informations, ce dernier sera remplacé lundi par Vincent Chriqui.





Comment François Fillon va-t-il se sortir de cette situation ? Le candidat mise beaucoup sur le rassemblement de soutien organisé dimanche au Trocadéro à Paris. Une forte affluence lui permettrait de légitimer sa candidature. "Je vous attends nombreux dimanche à 15h place du Trocadero, pour montrer, aux yeux de tous, ce qu'est la volonté des militants de la France", a-t-il tweeté.





D'autant qu'à droite, de plus en plus de voix s'élèvent pour qu'il laisse sa place à quelqu'un d'autre. Si certains noms comme celui de François Baroin ou Laurent Wauquiez ont été évoqués, les juppéistes poussent de leur côté pour que le maire de Bordeaux soit le remplaçant désigné.





Un week-end qui s'annonce donc difficile pour François Fillon, qui fête ce samedi ses 63 ans.