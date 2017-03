LIVE PRÉSIDENTIEL - Marion Maréchal-Le Pen persiste : "Intimement, je pense que l’avortement est un drame"

La gauche en tremble encore. Si cette course à l'Elysée a surtout été marquée par les affaires qui touchent François Fillon et Marine Le Pen, mercredi, c'est une secousse 100 % politique qui a ébranlé le Parti socialiste. Car matérialisant par les faits son concept de "deux gauches irréconciliables", Manuel Valls a annoncé qu'il voterait dès le premier tour pour Emmanuel Macron.





Un vrai tremblement de terre pour Benoît Hamon, déjà fragilisé par une campagne poussive et des sondages défavorables. D'autan qu'un plus tard durant ce "mercredi noir", il a pris un nouveau coup derrière la tête : car, sans grande surprise, Jean-Luc Mélenchon a une nouvelle fois repoussé la main tendue par le vainqueur de la primaire socialiste et s'est refusé à mettre en place une union de gauches de dernière minute.