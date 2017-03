LIVE PRÉSIDENTIEL - Prêt non déclaré : pour Fillon, l'article du "Canard Enchaîné" est une "opération de déstabilisation politique"

CAMPAGNE - Pas de répit pour les candidats. A moins de 50 jours du premier tour de la présidentielle (23 avril), chaque sortie compte. Ce mercredi, en cette journée des droits des femmes, on suit les aspirants présidents à la trace, et on vous dit tout. Interrogé par LCP, François Fillon a notamment dénoncé "une opération de déstabilisation politique" après les révélations du "Canard enchaîné" sur un prêt non déclaré de 50.000 euros, obtenu de l'homme d'affaires Marc Ladreit de Lacharrière en 2013.