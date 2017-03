LIVE PRÉSIDENTIEL - François Fillon mis en examen mardi matin

LIVE - Initialement convoqué mercredi 15 mars, le candidat de la droite a été mis en examen dès ce mardi pour détournement de fonds public, complicité et recel de détournement de fonds publics, complicité et recel d’abus de biens sociaux et manquement aux obligations de déclaration devant la Haute autorité pour la transparence de la vie publique de l'Assemblée nationale.