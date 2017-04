LIVE PRÉSIDENTIEL - Suivez en direct la journée de campagne du jeudi 20 avril

Pas de grand débat, mais une émission politique à laquelle tous les candidats - même Jean-Luc Mélenchon qui a tardé à confirmer sa présence – participeront. Les 11 postulants à l’Elysée ont rendez-vous ce jeudi soir sur France 2 pour répondre tour à tour et en direct aux aux questions de Léa Salamé et David Pujadas. Des entretiens individuels de 15 minutes qui doivent au total durer 3h30.





Auparavant, à J-3 du scrutin, les candidats auront occupé les matinales télé et radio et se seront déployés sur le terrain. Signalons ainsi qu’Emmanuel Macron sera en déplacement dans le Centre-Val de Loire, ou que Nicolas Dupont-Aignan dévoilera ses propositions en matière de sécurité routière à Boulogne-Billancourt. Mais vous en découvrirez bien plus en suivant ce live.





Suivez la présidentielle sur notre page spéciale





Le 23 avril et le 7 mai, retrouvez les résultats sur notre page spéciale