LIVE PRÉSIDENTIEL - L'Émission Politique : "Vous êtes un joli hologramme de Marine Le Pen", lance Benoît Hamon à Laurent Wauquiez

LIVE - Fini les affaires, place à la campagne, la vraie ? Les candidats tiennent meeting ce jeudi et vont pouvoir enfin parler politique. Sur LCI, on se met dans leurs pas et on vous raconte tout. Petites phrases, propositions et coups de gueule, suivez avec nous cette journée. Un rendez-vous important ce soir : Benoît Hamon joue gros dans L'Émission politique sur France 2.