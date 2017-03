LIVE PRÉSIDENTIEL - Alors que Fillon est interrogé sur ses costumes, Hamon dévoile le nom de son plus gros donateur

Le calme avant la tempête. Si depuis quelques jours la campagne de l'élection présidentielle semble avoir repris ses droits et le visage d'une course à l'Élysée durant laquelle attaques et coups pleuvent, dans quelques jours, "les affaires" vont à nouveau faire parler d'elle. D'ailleurs, celles qui concernent François Fillon n'ont jamais vraiment arrêté de faire du bruit, d'autant que l'information du JDD sur les 48.500 euros de costumes qui auraient été offerts au candidat de la droite a fait couler beaucoup d'encre. Mais ce sera encore pire lorsque l'ancien Premier ministre va devoir passer devant les juges ce mercredi pour savoir s'il est oui ou non mis en examen dans l'enquête sur les emplois présumés fictifs de sa femme et deux de ses enfants.





D'ici là, les différents candidats vont quand même continuer à aller sur le terrain, avec un Fillon attendu lundi matin pour une conférence de presse sur son programme à son QG. Plus exotique, Benoît Hamon, lui, poursuit de son côté sa tournée aux Antilles. Il y aura par contre moins de soleil pour Emmanuel Macron qui visitera dans l'après-midi un commissariat dans le XXe arrondissement de Paris. Sans doute plus mouvementé, tout se petit monde se retrouvera samedi prochain pour le premier débat de cette présidentielle, en direct à 21 heures sur TF1.