LIVE PRÉSIDENTIEL - Meetings de Macron, Fillon, Le Pen... Suivez ce lundi politique avec nous

Ils sont peut-être fatigués mais ils ne doivent pas se relâcher. Il ne reste que cinq jours aux 11 candidats à la présidentielle pour convaincre les Français de voter pour eux ce dimanche 23 avril. Et à chacun sa stratégie. Il y a ceux qui poursuivent leur campagne avec de gros meetings.





Ce lundi 17 avril, c'est le cas d'Emmanuel Macron (Paris), de François Fillon (Nice) et de Marine Le Pen (Paris). Il s'agit notamment pour le candidat d'En Marche et la candidate du FN d'arriver à surpasser l'autre dans les sondages, alors qu'ils sont au coude-à-coude pour la première place. Pour le candidat Les Républicains, l'enjeu est de remonter dans les intentions de vote pour s'assurer de sa présence au second tour, sans laisser gagner de place à son challenger du moment, Jean-Luc Mélenchon.





Le candidat de La France insoumise opte quantà lui pour un lundi sur le terrain après son grand meeting de dimanche à Toulouse. Il doit embarquer pour une balade à bord de "La Péniche insoumise", allant de Bobigny à la Bibliothèque François Mitterrand, à Paris, en marquant des escales. Benoît Hamon poursuit enfin sa conquête de l'ouest : Gironde, Lot-et-Garonne, Gers et Landes. Suivez ce lundi politique en direct avec nous :