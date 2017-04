LIVE PRÉSIDENTIEL : Macron et Dupont-Aignan à Rungis, suivez avec nous cette nouvelle journée de la campagne

C'est encore une journée de campagne présidentielle bien chargée qui s'annonce ce mardi, à cinq jours du premier tour. Dès 6h, Emmanuel Macron se rendra au marché international de Rungis avant d'aller dans les Yvelines l'après-midi pour visiter l’usine Krys Group à Bazainville. Autre déplacement de la matinée (11h30), celui de Nicolas Dupont-Aignan à la cathédrale de Reims, en mémoire de la réconciliation franco-allemande scellée par Charles de Gaulle et Konrad Adenauer.





En fin de journée, François Fillon tiendra une réunion publique à 18h30 à Lille, une demi-heure avant le meeting de Benoît Hamon au Zénith de Toulouse. A 19h, Jean-Luc Mélenchon sera à la fois à Dijon, à Nantes, à Montpellier, à Nancy, à Grenoble, à Clermont-Ferrand et au Port à La Réunion... Le candidat de La France insoumise apparaîtra en chair et en os dans la cité bourguignonne mais va ressortir son hologramme afin d'être présent dans six autres villes au même moment. A 19h30, meeting de Jacques Cheminade retransmis sur Internet. Enfin, à 20h30, meeting de François Asselineau à Lyon.