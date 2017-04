LIVE PRÉSIDENTIEL - Après le soutien de Sarkozy hier, Fillon va s'afficher avec Juppé ce matin

The show must go on. Au lendemain d’une journée marquée par l’arrestation de deux jeunes hommes soupçonnés de vouloir perpétrer une attaque "imminente", potentiellement contre un candidat à la présidentielle, les participants à la course à l’Elysée mettent les bouchées doubles. En fin d’après-midi, à partir de 17 heures, Benoît Hamon réunira ses soutiens Place de la République à Paris, avant qu’un peu plus tard, Marine le Pen et Emmanuel Macron ne tiennent de grands meetings à Marseille et à Nantes. A noter que Nicolas Dupont-Aignan sera de son côté au Cirque d’Hiver à Paris, et Nathalie Arthaud à Lille.





Plus tôt dans la journée, François Fillon, qui a reçu mardi une nouvelle marque de soutien de Nicolas Sarkozy, se sera affiché au côté d’Alain Juppé lors d’une visite des locaux parisiens de Deezer, le site d’écoute de musique en ligne. A quatre jours du premier tour du scrutin, chacun jette ses dernières forces dans la bataille.





