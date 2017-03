LIVE PRÉSIDENTIEL - Suivez avec nous cette nouvelle journée de campagne

Benoît Hamon a épinglé vendredi avec virulence "la logique austéritaire" d'Emmanuel Macron et de François Fillon, qui menace "la richesse du modèle de développement" français et européen. Vincent Peillon y est lui aussi allé de son tacle appuyé sur le candidat d'En Marche, en faisant référence aux chambres à gaz. "Une maladresse", s'est excusé depuis l'ancien ministre de l'Education. La hache de guerre entre le clan de Hamon et celui de Macron est-elle enterrée pour autant ? Pas sûr.





