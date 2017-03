LIVE PRÉSIDENTIEL - En Guadeloupe, Hamon salue "l'excellent bilan" de Hollande (pour l'Outre-mer)

Enfin une campagne normale ? Après des semaines de chaos politique et médiatique autour de "l'affaire Fillon", beaucoup se plaignaient, à juste de titre, que le débat d'idées et autour des programmes des différents candidats ne pouvait pas avoir lieu. Mais depuis que l'ancien Premier ministre semble avoir pour le moment mis au pas sa famille politique - en attendant tout de même les conséquences de sa convocation chez les juges mercredi prochain -, une certaine normalité s'installer presque pour la première fois dans cette campagne.





Mais qui dit campagne dit propositions, promesses, et aussi attaques ou coups bas... Samedi, lors de leur meeting respectif, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ne se sont d'ailleurs pas privés pour taper sur la concurrence. C'est de bonne guerre dans la course à l'Elysée, et ça devrait se poursuivre ce dimanche avec la suite de la tournée de Benoît Hamon aux Antilles et le passage d'Emmanuel Macron au 20 H de TF1.