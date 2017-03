LIVE PRÉSIDENTIEL - Suivez avec nous cette nouvelle journée de campagne

Un semblant de normalité. Contrairement aux semaines précédentes, le dernier numéro en kiosque du Canard Enchaîné n'y est pas allé ce mercredi d'une nouvelle révélation alimentant les affaires qui égratignent certains candidats à l'Élysée. Alors, à près de trois semaines du premier tour de l'élection présidentielle, la campagne ce déroule presque normalement ces derniers jours. Presque, car, évidemment, on n'oublie pas que depuis l'annonce de Manuel Valls à vouloir voter Emmanuel Macron, le PS est au bord de l'implosion. Mais on reste dans le champ politique, et non plus celui de la justice. Au moins pour le moment...