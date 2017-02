EN DIRECT - Marine Le Pen développe son programme présidentiel : suivez son discours de Lyon

Alors qu'elle a dévoilé samedi les 144 mesures qu'elle s'engage à respecter si elle est élue à la présidence de la République, Marine Le Pen va continuer à détailler son programme présidentiel ce dimanche lors d'un discours très attendu en clôture des assises présidentielles du FN à Lyon.





L'enjeu, pour la présidente du FN, est de se poser comme la seule alternative possible à droite depuis les ennuis de François Fillon. Elle devrait également s'en prendre à Emmanuel Macron, qui s'est attaqué à elle hier lors de son meeting, et qui selon les derniers sondages serait son adversaire au second tour de la présidentielle en mai prochain.