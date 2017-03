EN DIRECT - Présidentielle 2017 : un vendredi à haut risque pour François Fillon

La situation de François Fillon semble de plus en plus difficile à tenir. Alors que les défections se multiplient dans son camp, 71% des Français souhaitent qu'il se retire de la course à la présidentielle, selon un sondage OpinionWay pour LCI. De plus en plus d'élus Les Républicains ont annoncer apporter leur parrainage à Alain Juppé, de plus en plus enclin à accepter d'être le plan B qu'il écartait encore il y a peu.





A Nîmes jeudi, François Fillon a pourtant une nouvelle fois écarté tout renoncement. "Vous avez devant vous un combattant. Que celles et ceux qui ont du cran se lèvent!", a lancé l'ancien Premier ministre sous l'ovation d'environ 3000 militants. La rassemblement de soutien organisé dimanche au Trocadéro pourrait être décisif pour celui qui assure avoir toujours le soutien de sa base, en dépit des doutes de plus en plus nombreux exprimés par les élus et les sympathisants LR.