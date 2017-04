Son programme, ses premières mesures s'il est élu... regardez l'interview d'Emmanuel Macron, invité de Demain président sur TF1

Emmanuel Macron est le huitième invité de l'émission spéciale de TF1 "Demain président" consacrée à chacun des candidats de l'élection présidentielle. A six jours du premier tour, le candidat du mouvement En Marche! est toujours l'un des deux favoris de l'élection présidentielle. Mais son avance - si elle semble se stabiliser - s'inscrit désormais dans la marge d'erreur des sondages. Emmanuel Macron consacre donc ses derniers jours de campagne à conserver l'élan autour de sa candidature... et, surtout, ne pas faire d'erreur.





Dans l'après-midi lundi, il a rassemblé plus de 20.000 personnes à Bercy (dont plusieurs dizaines d'invités de marque) pour le plus gros meeting de sa campagne et proclamé son amour de la France dans un discours sans nouveauté ni annonce particulière. La France "je l'aime dans son passé mais à la différence d'autres, je l'aime aussi dans son avenir", a assuré l'ancien ministre de l'Economie de 39 ans, avant de clamer: "Nous allons rendre à la France son optimisme !" Dans six jours, "la France a rendez-vous avec ce qu'elle a de meilleur en elle", a-t-il affirmé, à savoir "la confiance contre la défiance, l'unité contre la division, la lucidité contre les chimères, la générosité contre la cupidité, l'espoir et le courage contre la résignation".