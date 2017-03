Il a reçu 13.000 candidatures : comment Emmanuel Macron prépare les élections législatives

Désigner les candidats qui représenteront le mouvement les 11 et 18 juin prochains est la mission de la Commission nationale d’investiture, présidée par Jean-Paul Delevoye, l'ex-président du Conseil Economique et Social. Selon nos informations, déjà 13.000 personnes se sont présentées, via le site internet, et espèrent être investies. Pour étudier les candidatures, et éplucher les lettres de motivation, la commission se réunit deux fois par semaine et a déjà travaillé sur quelques 200 circonscriptions. Selon l’entourage du candidat, 130 candidatures ont été arrêtées, mais elles sont susceptibles d’évoluer si besoin. La moitié de ces 130 candidats sont jeunes et ont moins de 35 ans. Emmanuel Macron avait précisé qu'il souhaitait une stricte parité et faire en sorte qu'un candidat sur deux soit issu de la société civile.





Surtout, l’entourage de l'ancien ministre de l'Economie tient à préciser qu’aucune circonscription n’a été réservée et qu’il n’y a pas eu de marchandage (sous-entendu avec le MoDem de François Bayrou). Ses proches expliquent aussi qu'il n’intervient jamais et ne met pas son veto. Une série de noms de candidats sera publié d’ici la fin du mois de mars, pour crédibiliser la démarche entreprise par "En Marche !".